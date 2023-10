¿Abandonó a Firulais? Mujer que adoptó a perrito de hombre desahuciado hace grave denuncia en su contra

De no creer. Norith Meza Chávez, mujer que adoptó a Firulais tras difundir su caso en Tiktok, ha denunciado que el hombre desahuciado que pedían la adopción de su perrito habría escapado del hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

La preocupante acusación fue realizada a través del diario La República, donde la denunciante mostró su desconcierto ante la decisión del sujeto, identificado como Arístides Zapata Díaz. Según indicó, decidió adoptar a su fiel compañero tras llegar al centro de salud y no encontrar a su dueño.

"Lastimosamente, el día de ayer me apersoné al hospital para llevarle comidita al perrito. (...) Me di con la sorpresa porque me indicaron que el señor se había escapado. Firulais fue abandonado, no sabemos por qué, el señor sabrá por qué tomó esa acción, pero bueno, lo que atiné a hacer es que no lo dejé solo", declaró.