Abogado de Abel Valdivia dice que su defendido mostró "colaboración" al hacer entrega de arma y vehículo

En entrevista con Exitosa, el abogado de Abel Valdivia, Fernando Núñez, señaló que su defendido, sospechoso de asesinar a un periodista en Lince, ya mostró una actitud de "colaboración" al realizar la entrega del arma y vehículo.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el letrado precisó que dicha cooperación se dio por medio de la defensa legal de Valdivia e informó que el día de ayer se realizaron pericias que tendrán los resultados en los próximos días.

Asimismo, Núñez aseguró que no han descarto que lo ocurrido con el periodista Christian Enrique Tirado sea un homicidio o una legítima defensa y apuntó que eso lo determinará las diligencias producto de las pericias, pruebas, documentos, videos, entre otros.

"Nosotros no hemos descartado que la muerte producto del disparo tenga una consecuencia alternativa. O es un homicidio hemos dicho o una legítima defensa, eso lo dirá la investigación producto de las pericias, pruebas, documentos, videos, etcétera", mencionó.

En esa misma línea, el abogado de Abel Valdivia reiteró que su defendido salió al exterior a Rusia ante las constantes amenazas que recibió tras ser el principal sospechoso del asesinato.

Con respecto a su captura, el letrado indicó que se enteró de la captura de su patrocinado tras el anuncio del titular del Ministerio del Interior (Mininter).

"Acabo de escuchar hace poco al señor ministro del Interior sobre la captura de mi defendido Abel Valdivia en la ciudad de Kazán, en Rusia. He conversado con él en varias oportunidades, pero él no me ha informado dónde se encontraba. Voy a tratar de conversar con las autoridades e informarme a plenitud con respecto a su situación", sentenció.