Accidente en Jorge Chávez: Corpac asegura que se enteró por televisión de videos del personal durmiendo

El gerente general de Corpac, Roger Bernedo, aseguró que se enteró por televisión de los videos del personal durmiendo durante el fatídico accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez.

En declaraciones a la prensa, el representante de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial indicó que el material audiovisual, cuando es entregado a la comisión investigadora, no puede ser observado por nadie.

"Yo me he enterado por la televisión. Los videos cuando se entregan a la comisión investigadora nadie los ve. La primera vez que he visto al controlador durmiendo ha sido por televisión", declaró.