Accidentes de tránsito: "La justicia en el Perú no existe para las víctimas", señaló Carlos Villegas

En entrevista a Exitosa, el presidente de la Asociación Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), Carlos Villegas hizo referencia a las cifras fallecidos y accidentes que incrementan día a día a nivel nacional.

Según un reporte del Aviactran, de enero a agosto se han reportado un total de 53, 385 accidentes de tránsito y 1,900 fallecidos a raíz de los mismos.

Durante diálogo con Tito Altives para La Hora del Volante, Villegas indicó que este tipo de estadísticas solo son obtenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), y por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Además, según señaló, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se crearon para fiscalizar y disminuir los accidentes de tránsito, sin embargo no se habría efectuado este objetivo.

La Asociación Víctimas de Accidentes de Tránsito fue creada por Carlos Villegas, quien tomó esta radical decisión a raíz que, en el año 2006, un odontólogo que conducía en estado de ebriedad atropelló a su hijo de tan solo nueve años.

"Le malogró piernas y brazos, no hubo justicia, desde ese día digo yo bien que la justicia en el Perú no existe para las víctimas, el 80% de las víctimas en el Perú no tenemos justicia, solamente el 20%, el que tiene potestad como para pagar un buen abogado", afirmó