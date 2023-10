Acción Popular: "La mayoría de los que integran la bancada no representan al partido"

15/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, aseguró que "la mayoría de los que integran la bancada" de dicho partido político no los representan.

Durante el diálogo con Cecilia García en En Defensa de la Verdad, Del Águila señaló que varios integrantes de la agrupación parlamentaria no personifican los ideales de Acción Popular.

"La mayoría de los que integran la bancada de Acción Popular no representan el pensamiento de Belaunde, ni la doctrina, ni la ideología de Acción Popular", declaró para nuestro medio.

Sin representatividad del partido

Del Águila explicó que la mayoría de los miembros de la bancada parlamentaria de Acción Popular no representan la verdadera ideología y doctrina del partido, lo que ha llevado a la expulsión de seis de ellos.

Estas expulsiones, sin embargo, se habrían visto demoradas debido a problemas relacionados con la inscripción de la nueva dirección del partido, que, según el Secretario General, se debieron a dificultades internas y obstáculos con la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

El representante del partido señaló que Acción Popular cuenta con un procedimiento disciplinario interno que, aunque garantista y justo, ha resultado en demoras significativas. Este procedimiento se ha vuelto un foco de críticas, ya que ha permitido que ciertos miembros involucrados en actividades cuestionables no sean expulsados de manera inmediata.

No siguen el ejemplo de Paniagua

Del Águila recordó la breve presidencia de Valentín Paniagua en el Perú, destacando que durante su mandato, se establecieron normas para procesar a aquellos que actuaron indebidamente en el gobierno anterior.

No obstante, señaló que esta misma bancada de Acción Popular, ahora enfrentada a conflictos internos, no ha seguido el ejemplo de Paniagua al no convocar a nuevas elecciones internas para superar sus desacuerdos.

Presuntas deficiencias en "Ley de partidos políticos"

Además, Del Águila enfatizó que la problemática no es exclusiva de Acción Popular. Hizo hincapié en las deficiencias de la ley de partidos políticos en el Perú que limitaría la autonomía de los partidos y, en última instancia, influye en la elección de candidatos.

Según argumentó, las regulaciones actuales han permitido que personas con poca afinidad ideológica al partido logren ser elegidas para cargos parlamentarios, generando divisiones internas y alejándose de los valores del partido.

"Mientras esta ley de partidos políticos no se cambie y se libere a los partidos políticos del yugo que se les ha puesto, el parlamento va a seguir siendo el mismo. No solamente va a ser problema de Acción Popular, es problema de los otros partidos también", expresó.

De esta manera, el secretario general de Acción Popular señaló que la mayoría de los que integran la bancada no representan al partido.