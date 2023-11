¡Agárrate Shakira! Piqué confirma boda con Clara Chía y habla sobre su activa vida sexual: "Estoy en más ahora"

Gerard Piqué y Clara Chía son una de las parejas más controversiales de la actualidad debido a que su romance habría comenzado cuando el exfutbolista aún mantenía una relación formal con Shakira. Casi un año después que se destape este escándalo, el exBarcelona ha confirmado que se casará con su novia español e hizo alarde de su vida sexual en la actualidad.

El ahora empresario se presentó a una entrevista con el periodista Joquín Sánchez, pero no fue solo ya que su amigo Ibai Llanos, lo acompañó. Cabe resaltar que, esta información fue extraida de un adelanto de dicha entrevista que fue presentada días después.

Durante uno de los videos que se viralizó en redes sociales, Joaquin puso en aprietos al streamer Ibai y a Pique cuando les hizo la pregunta: "¿Cuántas veces tienen sexo a la semana?".

Piqué no se sintió incómodo en absoluto ante esta interrogante y lejos de quedarse callado o evadir la pregunta, respondió con una sonrisa en el rostro. "Yo estoy en más ahora", comentó y enseguida, Ibai replicó diciendo: "Estás rejuvenecido".

En la misma entrevista, el ahora empresario también reveló que tiene muchas ganas de casarse con su novia y mediante TikTok se han filtrado algunas partes donde habla sobre la romántica pedida de mano.

Durante una entrevista al medio RAC1, el exfutbolista del Barcelona confesó que durante su mediática separación optó por mantener una actitud totalmente indiferente con el objetivo de cuidar su salud mental.

Esto se vio reflejado cada vez que el actual streamer ignoraba los duros comentarios que lanzaban los fanáticos de Shakira, así como la prensa.

"Opté una postura, no sé si sana o no, pero si una persona que no me conocía decía cosas positivas o negativas sobre mí y me daba igual", señaló.