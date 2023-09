¡Alarmante! Venta de baldes, tachos y tinas se duplica en Mesa Redonda tras anunciado corte de agua

Ante el anunciado corte masivo de agua, la venta de baldes, tachos y tinas se ha duplicado en Mesa Redonda, según reportaron los comerciantes del popular centro de abastos.

El equipo de Exitosa llegó hasta el distrito del Centro de Lima para conocer cómo se encuentra el comercio en esta parte de la ciudad. Así, se pudo reportar que el precio de estos depósitos se ha incrementado.

Los baldes de 17 litros están costando entre S/12 y S/17, mientras los recipientes que tienen una capacidad para 60 litros tienen un precio alrededor de S/34.

Al conversar con los transeúntes, los ciudadanos manifestaron su incomodidad por tener que gastar un presupuesto extra en estos utensilios.

"Soy de San Juan de Lurigancho y me estoy preparando para no cargar como la vez pasada que se rompió una cañería. Esta vez han dicho que van a poner puntos de agua, eso es un alivio. Yo he comprado dos baldes y me ha costado S/23.80 para 70 litros", expresó una de las compradoras.