Alcalde de San Luis a favor de pena de muerte para delincuentes: "Tienen que ser eliminados"

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, se mostró a favor de que se aplique la pena de muerte para delincuentes y aseguró que deben ser "eliminados".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el burgomaestre indicó que el Perú debe retirarse del Pacto de San José. También, aseveró que es importante trabajar con una política integral para combatir la delincuencia.

"Ante un delincuente asesino o sicario que sea atrapado en flagrancia no merece vivir (...) Esa gente ya no sirve, tienen que ser eliminados. No podemos tener medias tintas y por eso considero que deberíamos de retirarnos del Pacto de San José (...) Debemos trabajar a corto, mediano y largo plazo con una política integral para derrotar la criminalidad", declaró.

Asimismo, el alcalde de San Luis señaló que la inseguridad ciudadana se desbordará y comparó la situación del país con la delincuencia en México y Ecuador.

"Esto va a desbordar, estamos recién empezando (...) Ya está pasando en otros países como Ecuador y ahora es inmanejable. En México mismo hay zonas que son liberadas ¿Queremos llegar a eso?", sostuvo.

Ampliación del estado de emergencia

Por otra parte, Pérez Castro criticó que el ministro del Interior, Vicente Romero, considere que no todos los distritos de Lima y Callao necesitan ser declarados en emergencia y apuntó que no "tiene la lectura de lo que pide el ciudadano". Además, mencionó que el Estado no cuenta con una política para luchar contra la criminalidad.

"Parece que el ministro no tiene la lectura de lo que pide el ciudadano (...) Tiene que haber un estado de emergencia en todos los distritos de Lima (...) No existe una política de Estado contra la criminalidad", puntualizó.

En esa misma línea, el burgomaestre exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, invocar a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

"Considero que el ministro del Interior, a través de la presidenta de la República, deberían de convocar a los gobiernos regionales, gobiernos municipales, Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía, por medio del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que ya existe, pero que le falta un liderazgo", agregó.

De esta manera, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, argumentó su postura de estar a favor de que se aplique la pena de muerte para delincuentes, debido aque consideró que los hampones que son atrapados en flagrancia "no merecen vivir".