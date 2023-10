Alcalde de Trujillo vinculó a prefecta regional de La Libertad con la prostitución: "Lamentables actitudes"

La prefecta regional de La Libertad, Carolina Velazco, indicó que tomará medidas legales contra el alcalde suspendido de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, luego que este la vinculara al ejercicio de la prostitución.

Según se conoció, Fernández brindó polémicas declaraciones a los medios, debido a que la prefecta regional de la Libertad intervino en la instalación de una figura representativa en forma de tiburón en uno de los parques de la ciudad trujillana.

Por este motivo, Fernández Bazán brindó una improvisada conferencia de prensa, donde cuestionó severamente la labor de la prefecta Velazco, ya que la vinculó con la prostitución en el sector.

"Es un tema que no le complete, que tiene que hacer la prefecta pidiendo orden de servicio, ella es procuradora, que es. Que le vayan a cerrar el megalodón o el prostíbulo que está en Miraflores, por qué no se mete ahí porque de repente tal vez se queda, de repente se queda ahí porque no la van a sacar", expresó.