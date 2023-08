Alcalde de Tumbes sobre informe de Contraloría: "A los gobiernos municipales no les ha llegado ningún sol"

30/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En enlace telefónico con Exitosa, el alcalde de Tumbes, Hildebrando Antón, se refirió a el Informe de Contraloría sobre el plan de prevención y respuestas ante desastres naturales y subrayó que "a los gobiernos municipales no les ha llegado ningún sol" hasta el momento.

Desastres naturales

Además, manifestó la inexistencia de la lucha contra alguna emergencia ante los desastres naturales en los gobiernos distritales y provinciales de la región.

"A los gobiernos municipales no les ha llegado ni un sol, estamos gastando de algunas modificaciones presupuestales, pero que nos haya llegado del Gobierno tanta cantidad de dinero para enfrentar el fenómeno El Niño no hay absolutamente nada", declaró Antón.

Asimismo, Hildebrando señaló que el Gobierno Regional hizo llegar 200 fichas que equivalen a 400 millones de soles y solo se aprobaron 18 equivalentes a 28 millones de soles.

"Una emergencia no se enfrenta con palabras, se afronta con la capacidad de gastos para contratar maquinarias, personal, equipos y agregados para enfrentar el tema de la emergencia y lamentable eso es inexistente", declaró para nuestro medio.

Problemática fue conversada con Boluarte

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el alcalde manifestó haber conversado con la presidenta Dina Boluarte sobre dicha problemática.

"No es una responsabilidad de los municipios ni del gobierno regional sino de los organismos donde el Poder Ejecutivo a ellos si les ha asignado los recursos", declaró.

Las declaraciones del alcalde de Tumbes se dan debido al informe publicado por la Contraloría en donde muestran que más del 70% de entidades públicas no cuentan con planes de prevención, preparación y respuesta ante desastres naturales.

Informe de la Contraloría General de la República

Dicho dato se obtuvo como resultado del Operativo Nacional de Control "Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023".

El control gubernamental se realizó a una muestra de 856 entidades públicas en las 25 regiones del país con el mismo número de intervenciones (visitas de control) en un período que comprendió del 1 de junio al 11 de agosto de 2023.

Del mencionado total, el 72% (618) entidades públicas no cuentan con el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD), el 84% (717) no cuentan con el Plan de Preparación (PP), 80% (628) no cuentan con Plan de Operaciones de Emergencia (POE) y, por último, el 91% (779) no cuentan con Plan de Continuidad Operativa (PCO).

De esta manera, el alcalde de Tumbes, Hildebrando Antón recalcó que ante informe de la Contraloría sobre el plan de prevención ante desastres naturales los gobiernos municipales han recibido ni un sol.