Andres Wiese: Animalistas protestan contra mujer que agredió al actor cuando paseaba con su mascota

En el distrito de Miraflores, un grupo de animalistas protestó contra la mujer que agredió al actor Andrés Wiese cuando paseaba con su mascota.

En declaraciones para Exitosa, una de las manifestantes resaltó el accionar de la mascota del intérprete ante la agresividad de la mujer con su dueño e instó a las autoridades a que vean por la condición psicológica de dicha persona.

"Acá debemos destacar la acción que ha tenido la perrita que, a pesar de que la señora era agresiva con su amo, la perrita le miraba. No había ninguna reacción. Que la Municipalidad vea por su condición psicológica porque realmente deja mucho que desear ese comportamiento en la calle", sostuvo.

A su turno, la representante de la brigada animalista de Magdalena, María del Carmen Chise Alegría, agradeció que el reconocido actor de 'Al Fondo Hay Sitio' haya adoptado a 'Menta' y resaltó que la mascota no haya reaccionado negativamente contra la mujer.

Como se recuerd, a través de sus redes sociales, Andrés Wiese compartió un video donde cuenta el bochornoso momento que vivió al ser atacado por una mujer, quien no aceptó que el actor pasará con su mascota por la acera de su vivienda.

Al respecto, el popular 'Ricolás' se mostró bastante sorprendido por lo ocurrido, señalando que la fémina lejos de querer dialogar, salió directo a atacarlo, insultarlo y golpearlo, por lo que inmediatamente decidió grabarla para interponer su denuncia.

"Me acaba de pasar algo que en mi vida me ha pasado. Estoy paseando con Menta como todas las mañanas y ha salido una señora de su casa (...) Menta estaba oliendo el jardín de la entrada (...) esta mujer ha salido de frente a atacar, insultar, a golpear y he decidido grabarla para poner la denuncia", cuenta Andrés Wiese mediante su cuenta de Instagram.