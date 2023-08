Ángel Páez: Comando Conjunto de las FF.AA. importó alimentos para soldados sin registro sanitario

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el jefe de investigación del diario La República, Ángel Páez, indicó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) importó alimentos para soldados sin registro sanitario.

En conversación con el programa 'Informamos y Opinamos' conducido por Karina Novoa, el periodista señaló que el CCFFAA realizó la adquisición de 55 mil raciones de comida, en el marco del apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la situación de emergencia.

"Lo que estamos haciendo es revelar documentación que demuestra que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hizo una adquisición muy importante de 55,000 raciones, en el contexto del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional frente a la situación de emergencia", declaró.

Asimismo, Páez apuntó que los alimentos no fueron entregados a tiempo, ya que no contaban con el registro nacional sanitario. Inclusive, no tenían fecha de vencimiento.

"Lo peor de todo es que estos alimentos (...) fueron comprados sin registro sanitario y demoraron en entregarse (...)cerca de un mes y medio porque no tenían registros nacional sanitario y cuando fueron ingresados estos alimentos no tenían fecha de vencimiento", agregó.

Compra habría sido direccionada

En esa misma línea, el jefe de investigación del diario La República manifestó que la empresa fabricó las raciones en marzo. Sin embargo, la orden de compra habría sido realizada en el mes de abril.

"Prefirieron comprar a una empresa a dedo (...) que ya estaba amarrada porque la orden de compra es en abril y estos alimentos ya estaban fabricados en marzo. Ninguna empresa participa en un concurso cuando ya tiene los productos hechos, recién los elabora cuando firman contratos. Es decir, que hay todos los indicios de que esta operación de compra (...) fue direccionada", mencionó.

Además, el comunicador informó que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) precisa que durante una convocatoria para la adquisición de alimentos se debe exigir el registro sanitario, demostrando la posible falta del CCFFAA.

"El Organismo de Supervisor de Contrataciones del Estado dice claramente, cuando se procede a la convocatoria para la adquisición de alimentos tiene que exigirse registro sanitario, no puede comprarse sin registro sanitario. Solamente con esa falta vemos que acá el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha cometido una grave omisión", añadió.

De esta manera, el periodista Ángel Páez informó sobre una presunta compra de 55 mil raciones de alimentos sin registro sanitario y ni fecha de vencimiento realizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.