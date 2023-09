Antauro Humala califica de "aberración" a la homosexualidad: "La unión civil me parece una estupidez"

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En muchas oportunidades, el líder etnocacerista, Antauro Humala, se ha pronunciado en contra de la homosexualidad y esta vez, en una entrevista con el canal de YouTube de Carlos Orozco, volvió a dejar en claro que está en contra de la unión civil porque le parece una aberración.

Declaraciones de Antauro Humala

Carlos Orozco difundió en su canal de TikTok algunos fragmentos de la entrevista que le concedió el hermano de Ollanta Humala; en esta, le preguntó que tan ciertos son los rumores que dicen que Antauro quería fusilar a los homosexuales; rápidamente, Antauro negó que esas declaraciones sean ciertas, pero si aclaró que está en contra de la homosexualidad.

"No coincido con la homosexualidad, me parece una aberración, me parece una monstruosidad", expresó en un inicio.

Seguido de eso, explicó que los homosexuales deberían hacer sus cosas en secreto y no exponerse al público, además, narró su experiencia teniendo un amigo que pertenece a la comunidad LGBT.

"Yo considero que es una cuestión de sábanas, una cuestión de clóset, de intimidad (...) Tengo un amigo que sé que es bisexual y no me interesa que lo sea, pero siempre que hablo conmigo, habla como un varoncito, porque sabe que si viene vestido de mujer, me estaría faltando y dejaría de ser mi amigo", expresó.

Asimismo, expresó que está completamente en contra de la unión civil, pues lo considera innecesario y ni siquiera debería ser tema de debate en el ambiente político.

"La unión civil me parece una estupidez, estoy totalmente en contra, es una imbecilidad, no lo admito como tema político o en la agenda política, no me importa con quien se acuesta la gente, ese tema no lo voy a discutir", sentenció.

Antauro Humala habla sobre las dictaduras

Hace unos meses, Antauro Humala, aseguró que las dictaduras en el Perú son "más pacíficas" que las democracias e, inclusive, afirmó que el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha violado los derechos humanos igual que la mayoría de las gestiones.

"Los ha violado tanto como el 99.9% de los regímenes políticos en el Perú, civiles y militares. Es más, las dictaduras en el Perú, si ves la historia, son más pacíficas que las democracias. Las democracias son más sangrientas, en el Perú, que las dictaduras", declaró en entrevista con La República.

Es así que, Antauro Humala es una de las figuras políticas más controversiales en el Perú, pues en entrevista con un canal de YouTube, dejó en claro que la homosexualidad le parece una aberración y la unión civil ni quisiera debería estar considerada en el temario político.