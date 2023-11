Apagón en 'Matute': Alberto Otárola niega tener injerencia en corte de luz en el estadio de Alianza Lima

El premier Alberto Otárola respondió a los señalamientos en su contra tras haber sido acusado de tener injerencia en el apagón en 'Matute' y descartó rotundamente haber coordinado dicho corte de luz con el personal de Alianza Lima.

Las palabras del titular de la PCM tuvieron lugar este jueves 09 de noviembre, apenas un día después de que el club íntimo tomara dicha medida tras perder con Universitario de Deportes. Al respecto, aseguró que acudió al Estadio Alejandro Villanueva solo como hincha blanquiazul.

"He ido como hincha a ver el partido de mi equipo. Salí cuando concluyó el partido. Pueden preguntar. Alianza ha sacado un comunicado diciendo que lo hicieron para salvaguardar la seguridad de los equipos, de la hinchada. Yo fui a ver fútbol. Me encontró con los dirigentes al inicio, no los volví a ver. No tuve ninguna intervención en ese tema", declaró.