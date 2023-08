¡Apoyemos a Otto! Perro de 6 años se encuentra grave tras ser atacado por otro can en La Victoria

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un perro de nombre Otto sufrió un terrible ataque por parte de otro can en el parque Miguel Dasso en La Victoria. Sin embargo, los propietarios del otro can no se hacen responsables pese a que el perrito se encuentra gravemente herido.

¿Qué sucedió?

Una mujer vivió momentos de angustia y desesperación al ver que su pequeña mascota estaba siendo atacada por otro perro de raza grande.

Todo sucedió a las 5 y media de la tarde cuando Sandra estaba a punto de retirarse junto a Otto del parque Miguel Dasso en La Victoria, y de pronto dos menores de edad aparecen con un perro de raza grande, este sin titubear se lanza sobre la mascota pequeña. La mujer trata de intervenir pero es imposible.

"En mi delante yo veía como ese perro estaba matando a mi perrito prácticamente y yo no podía hacer nada por más que le tiraba soga, por más que lo trataba de ahorcar, no podía porque el perro era demasiado grande, demasiado gordo pesado, no podía" , dijo la dueña.

Por más de un minuto el can grande no suelta al pequeño, por ello, uno de los niños corre para pedir ayuda. Los vecinos se acercan y logran que suele a la pequeña mascota, quién queda malherida y sin fuerzas.

"Mi perro fue totalmente desangrado y entró de emergencia, entró con varios huecos en el cuello [...] Han tenido que suturarlo y han tenido que suturar la oreja porque también lo tenia partido, fue terrible" agregó.

Solicita ayuda

A pesar que en un primer momento la dueña del perro grande señaló que se iba hacer cargo de los gastos, hasta el día de hoy, Sandra indica que ella no ha efectuado ningún pago. Por eso, la dueña de la víctima viene cubriendo un gasto que supera los 400 soles.

"Mandaron a la mamá a dar la cara y decir que iba a pagar, iba a cubrir el gasto, después dijeron que iba a hacer el depósito en la noche, después me dijeron para la mañana [...] Hemos ido con mi hermana y su hijo nos dice que su mamá esta mal. No quieren hacerse cargo", expresó.

Actualmente, Otto, de 6 años, se viene recuperando, sin embargo, los gastos se incrementan por eso pide a las personas de buen corazón que puedan ayudarla: 994271715 es el número.

Cabe resaltar que Sandra adoptó a Otto cuando estaba deambulando por las calles, así como a otros 7 perritos. Solo espera que la comisaria de La Victoria, donde ya ha realizado la denuncia, pueda actuar con celeridad y tomar las medidas correspondientes contra los propietarios del otro can.