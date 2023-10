Ataque en Comas: ¡De terror! Disparan contra vehículo de regidora a plena luz del día

Un nuevo atentado causó conmoción en Lima Norte. Y es que Rosa Corzo, regidora del distrito de Comas, fue víctima de un violento ataque en su contra mientras se disponía a almorzar en un conocido local del distrito.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Universitaria y la avenida México en horas de la tarde. En declaraciones para Exitosa, la regidora de Comas mencionó que todo ocurrió al momento de ingresar a un restaurante para poder almorzar.

Es en ese momento cuando siente una 'ráfaga de disparos', por lo que su acompañante se atrevió a salir a los exteriores del lugar para cerciorarse de lo que estaba pasando; sin embargo, resultó que el atentado fue contra su vehículo.

"A los diez minutos después de haber entrado (al local) escucho una ráfaga de disparos. La persona que estaba conmigo sale del local a ver que había pasado y me dice 'Rosa fue una ráfaga de disparos contra tu carro'", expresó la regidora de Comas.

En seguida, manifestó que lo primero que se le vino a la mente fue que aquellos presuntos delincuentes buscan 'amedrentarla' por el actual cargo que ejerce.

Según indicó Corzo, viene recibiendo amenazas desde el mes de agosto. Primero con un pedido de 150 soles mediante un escrito 'muy cordial' donde los presuntos delincuentes se autodenominaban 'Los Pulpos de Lima Norte'. No obstante, le informaron que dicha banda no existía.

"A fines del mes de agosto, en la penúltima sesión del Consejo que tuvimos (...) me pedían 150 soles, escritos de una manera muy cordial y terminaba el mensaje con un 'atentamente: 'Los Pulpos de Lima Norte'. Yo averigüé qué banda era esa y me dijeron que no existía. Así que (...) lo tomé como un chiste de mal gusto y seguí con mis funciones", precisó.