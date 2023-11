¡Atención! Minsa asegura que 98% de hospitales funcionan con normalidad a pesar de huelga indefinida

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, aseguró que el 98% de hospitales funcionan con normalidad a pesar de la huelga nacional indefinida.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud resaltó que los trabajadores de salud se encuentren atendiendo a los pacientes y apuntó que quienes están manifestándose en las calles son un grupo de dirigentes.

Asimismo, Vásquez Sánchez indicó que se reunió con diversos sindicatos y les explicó que se ha adelantado el debate de ley en el Congreso de la República para observar el incremento salarial que solicitan.

"Me he reunido ayer con los sindicatos que reclaman, les he dicho que por suerte se ha adelantado el debate de la ley y ya no tenemos que esperar hasta el 30. Probablemente, en los próximos días se solucione esto y que tengan un poco de paciencia. Que piensen un poco más en los pacientes. Si no hubiera una alternativa de solución podría justificarse su acción de protesta", agregó.