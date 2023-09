¡Atención! Precio del ají amarillo se eleva a s/6 y s/7 el kilo

El dolor de cabeza continúa para las familias peruanas luego de que se diera a conocer que el ají amarillo se suma a los vegetales que han incrementado su precio.

El equipo de Exitosa llegó hasta el mercado 'El Bosque' en el distrito de San Juan de Lurigancho donde un grupo de comerciantes anunciaron que el incremento del costo del vegetal llegó a los S/6 y S/7 por kilo.

Los vendedores del centro de abastos informaron que el precio del ají amarillo se encuentra inestable. El último domingo, este alcanzó los S/10 el kilo.

En diálogo con nuestro medio, los comerciantes indicaron que, desde hace aproximadamente un mes, los ajíes han estado experimentando un aumento constante.

Así, se indicó que el incremento del precio no afecta únicamente a los consumidores sino también a los vendedores. Según indicaron, las amas de casa estarían realizando "maravillas" para intentar hacer alcanzar sus presupuestos.

Como se sabe, el ají amarillo es uno de los ingredientes fundamentales en la cocina peruana; por lo que, el alza del precio representaría una importante amenaza a la economía familiar.

Al limón, la cebolla roja y al ají amarillo, se le suman el ají limo y el pimentón dentro del grupo de alimentos que experimentan un alza en su precio regular.

Asimismo, las vendedoras de especerías señalaron que ahora miden con mucho más cuidado las cantidades con las que realizan sus preparados.

Al respecto, las amas de casa han manifestado que optaran por sustituir el alimento hasta que se normalicen sus precios.

"Tengo que medirme. Hago menos cremita para que no me sobre la huancaína porque yo no puedo desperdiciar. (...) Antes preparaba un tazón lleno, pero ahora no. Ahora preparo medio tazón para no estar desperdiciando", expresó una vendedora.