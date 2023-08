ATU: Combis y cústers no circularán por av. Brasil, av. La Marina y av. Túpac Amaru desde hoy

Las combis y cústers ya no podrán circular por tres avenidas principales de Lima desde hoy martes 08 de agosto tras anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Las av. Brasil, av. La Marina y av. Túpac Amaru son las tres vías que ya no presentarán dichas unidades.

La medida fue establecida mediante una ordenanza con el objetivo de reordenar el transporte público en las mencionadas avenidas. Con esta iniciativa, ATU espera que el desplazamiento de los corredores complementarios sea favorecido, así como también la presentación de un tránsito más fluido.

Tras el inicio de esta medida desde este martes, solo los buses grandes podrán transitar por las mencionadas vías públicas. Este hecho ha sorprendido a un grupo de usuarios que desconocían la disposición de la ATU.

Y es que, si bien un sector estaba notificado de este cambio en la circulación del transporte público en la av. Brasil, av. La Marina y av. Túpac Amaru, otros se enteraron a tempranas horas de esta mañana.

"No hay combis, desde ayer ya lo sabía. A buena hora, el ordenamiento es bueno. De alguna manera nos afectará, pero si es por el ordenamiento, es bueno", indicó un usuario.

"Yo recién me he enterado, aquí el señor me está diciendo. (¿Qué opina de la medida?) Me parece bien", agregó otro.