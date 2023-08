Callao: Padres de menor de 2 años que murió atropellado exigen justicia

En horas de la mañana, un niño de dos años perdió la vida al ser atropellado por un furgón en el distrito del Callao. Sus padres exigen justicia, así como la ayuda de un abogado para llevar el caso.

En conversación con Exitosa, la madre del menor brindó detalles respecto al accidente.

"El quería bajar conmigo (a la pista) y yo le dije que no, que vaya a la vereda (...) cuando volteo, mi hijo estaba debajo del carro (...) el conductor (...) bajó a mirar (...) y muchos trabajadores me dijeron que lo lleve al hospital y él (conductor) dijo que no conocía el hospital", narró la madre visiblemente afectada por la situación.