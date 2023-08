Callao: ¡Terrible! Furgón atropella y acaba con la vida de un niño de dos años

Este último viernes, un niño de dos años de edad perdió la vida al ser arrollado por un furgón en el distrito del Callao. El hecho se produjo frente a un minimarket de productos asiáticos ubicado exactamente en la cuadra siete del jirón Colón.

Exitosa tuvo acceso a las cámaras de seguridad del minimarket, el cual registró el preciso momento en el que el menor, quien iba paseando en un cochecito de juguete y en compañía de su madre, intentó cruzar la pista junto a ella. No obstante, termina siendo atropellado por el furgón que buscaba estacionarse al frontis del negocio de productos asiáticos.

Según información de los testigos del lugar, fue el conductor de dicho camión, quien no se percató de la presencia del menor y terminó arrollándolo sin poder evitarlo.

"El niño vino con su cochecito y con su mamá (...) El camión no se ha dado cuenta (...) lo aplastó (...) pero eso fue negligencia de él (conductor) porque yo creo que si yo manejo, tengo que ver quien está detrás de mí, alguien que me controle y me informe", explicó uno de los testigos que se encontraba cerca al minimarket.