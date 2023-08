Carabayllo: Sindicatos de construcción civil desatan balacera cerca de colegio

El enfrentamiento entre sindicatos de construcción civil desató una balacera cerca a la Institución Educativa 2025 en Carabayllo.

Los miembros de las organizaciones sindicales se disputaron los trabajos de remodelación del recientemente catalogado "Colegio Bicentenario", causando el temor de los estudiantes que estaban en plena hora de recreo y solo atinaron a esconderse debajo de las mesas.

El temor también se apoderó de los pacientes que se encontraban en el puesto de salud ubicado al frente del centro educativo.

Este recinto fue utilizado como escondite por los facinerosos que desataron el fuego abierto.

Sin embargo, este no ha sido el único hecho delictivo. El pasado 27 de Julio, estos sujetos no dudaron en dejar una granada en la institución educativa, poniendo en peligro a sus más de 1000 alumnos.

Esta situación obligó a que los directivos del colegio enviaran un oficio solicitando mayor resguardo policial. No obstante, hasta el momento no reciben una respuesta oportuna.

"La directora de nuestro plantel ya ha presentado varios documentos pidiendo la seguridad para que la Comisaría de Progreso nos brinde la seguridad a nuestros niños. La comisaría no nos ha hecho caso, no nos viene a resguardar, no nos viene a cuidar nuestros niños. Incluso, el personal de serenazgo tampoco nos vienen a resguardar", narraron las madres de familia.