Cecilia García crítica gestión de López Aliaga: "Lima solo es potencia mundial de la inseguridad e informalidad"

La periodista de Exitosa, Cecilia García, criticó la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad Metropolitana de Lima y señaló que la ciudad capital solo es "potencia mundial de la inseguridad y de la informalidad".

Durante el programa En Defensa de La Verdad, la mujer de prensa acusó al burgomaestre de defender al exministro del Interior, Vicente Romero, a pesar de los niveles de criminalidad y situación de informalidad que se vive.

García planteó dudas sobre la legitimidad del sistema político, sugiriendo que los intereses de un grupo poderoso de empresarios, en lugar de las necesidades del pueblo, dictan las acciones del gobierno.

En esa línea, se refirió sobre el recientemente aprobado proyecto de ley que plantea el retorno de la bicameralidad e indicó que esta medida no tendría la efectividad que se espera.

En otro momento, la periodista expresó su frustración por la falta de representación y preocupación por el bienestar de la población en general, sugiriendo que los políticos están más enfocados en sus propios intereses que en los del pueblo.

Así, indicó que la influencia de figuras empresariales en las decisiones políticas genera que se den escenarios donde es posible la existencia de monopolios farmacéuticos. García señaló que la falta de responsabilidad por prácticas económicas afectan a la ciudadanía.

"A los que están en el poder no les importa si tienes hambre, estás frustrado porque no encuentras trabajo, no les importa si no tienes acceso a una buena educación, no les importa si te están extorsionando", mencionó.