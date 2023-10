Cecilia García: "¿Quién les dijo que Perú le iba a ganar a Chile? Si el país está saladísimo"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se pronunció luego de que la Selección Peruana perdió ante Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias 2026. Según señaló, el resultado es reflejo de que el "Perú está saladísimo".

Durante la emisión del programa 'En defensa de la verdad', la periodista reflexionó sobre el desempeño de nuestros connacionales. En esa línea, indicó que los referidos deportistas son reflejo de la sociedad y política peruana.

"Hay cosas que no dan ¿y por qué no dan? ¿Porque somos malos en el fútbol? ¡No! Porque nuestros futbolistas son la mera representación de la sociedad y la política peruana ¿Acaso no los encuentran con las bailarinas? Tomando en cambio de estar en su centro de concentración", afirmó.