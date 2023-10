Chorrillos: ¡Alarmante! Comerciantes preocupados por falta de agua para sus negocios

Este viernes 06 de octubre se dio al inicio con el corte masivo de agua en 22 distritos de Lima Metropolitana, siendo uno de estos Chorrillos. Los comerciantes de esta jurisdicción han expresado su preocupación por la falta del recurso hídrico que abastezca a sus negocios.

El equipo de Exitosa llegó hasta esta parte de Lima Sur para conocer cómo afrontan la medida dispuesta por Sedapal los emprendedores chorrillanos. Así se pudo dar cuenta de la preocupación de los vendedores del mercado San Pedro, quienes aseguraron que se ven perjudicados por la situación.

Según dieron cuenta, en este sector de Chorrillos la restricción del agua empezó a las 7:30 a.m. Y si bien han logrado juntar agua para estos días de restricción, temen que este no sea suficiente debido a que sus negocios necesitan de grandes cantidades de líquido elemento.

"Creo que no nos va alcanzar. Tendremos que ir a comprar esas aguas que venden en los mercados porque no nos va alcanzar, más que todo para el baño. (...) Pediría que lo arreglen rápido y que no lo vayan a dejar sin terminar porque, a veces, lo dejan sin terminar", contó una de las comerciantes.