Chosica: vecinos denuncian que viajan dos horas para atenderse en el Hospital de Ate por posta abandonada

La reciente muerte del congresista Hernando Guerra García ha puesto en evidencia una vez más las deficiencias de los servicios de salud en múltiples sectores del país, como pasa en la zona de Lurigancho-Chosica, donde los vecinos denuncian que tienen que viajar hasta dos horas para atenderse en el Hospital de Ate.

La posta del sector de Casa Huerta-La Campiña, que atiende a pobladores en la zona de Lurigancho y Cajamarquilla, se encuentra en un pésimo estado, encontrándose abandonada hace más de un año y medio.

Al ser el único centro de salud en la zona y hallándose fuera de funcionamiento, los vecinos tienen que trasladarse hasta el Hospital de Ate, pasando por la carretera central, lo que involucra meterse en el tráfico limeño.

Hace un año y medio las autoridades les comunicaron que iniciarían labores de remodelación en la posta médica del sector. Si bien se inició de gran manera la edificación, de un momento a otro estas cesaron, generando el desconcierto de los vecinos.

Durante el proceso de construcción, se indicó que se trasladaría la posta a una cochera de forma temporal, pero ante el paro de las obras se retiró la carpa médica improvisada, dejando a los pobladores sin atención de salud.

Más allá de la imposibilidad de recibir servicios de emergencia, el edificio se ha convertido en un nido de zancudos y empezó a generar problemas por su estado de abandono, principalmente entre las personas que se atendían aquí.

Los vecinos de la zona tienen que trasladarse en auto hasta el Hospital de Ate, trayecto que tarda entre una hora y media o en ocasiones, se puede extender hasta dos horas, únicamente para recibir atención médica.

Un vecino de la zona conversó con nuestro medio sobre las molestias y riesgos que está trayendo que la posta médica no esté disponible en el sector.

"Si tienes una emergencia, tienes que pasar por todo el tráfico para llegar a un centro médico. Varios han fallecido en el camino por no recibir la atención en el momento indicado. Lamentablemente, no está adecuada la posta, no tenemos una atención rápida, ni siquiera en emergencias", comentó,