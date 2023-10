CMP reporta déficit en sistema de Salud: Solo 12 a 14 médicos por 100 mil habitantes

En diálogo con Exitosa, el directivo del Colegio Médico del Perú (CMP), Wilder Díaz, advirtió que actualmente en nuestro país existen "entre 12 a 14 médicos por 100 mil habitantes", cifra que genera alarma respecto al sistema de salud.

Durante el diálogo con Cecilia García en En Defensa de la Verdad, Díaz expresó su preocupación por la situación y destacó que los médicos en el país enfrentan sueldos bajos y condiciones de trabajo inadecuadas.

"En el Perú estamos entre 12 a 14 médicos por 100 mil habitantes, una cifra que está muy lejos de realidad. El sistema de Salud, organizado como tal, no funciona, no ha funcionado y me temo que no funcionara, si el Gobierno no pone en orden el sistema", declaró para nuestro medio.