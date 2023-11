Colegio Médico del Perú suspende sus elecciones ante presunta vulneración de padrón electoral

El Colegio Médico del Perú (CMP) suspendió sus elecciones para renovar a las autoridades del Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y demás Consejos Regionales, ante presunta vulneración del padrón electoral.

Mediante un comunicado, el CMP suspendió el acto electoral que se iba a dar hoy domingo, 26 de noviembre, debido a que el Jurado Electoral Nacional de la entidad identificó 921 casos de vulneración al padrón electoral.

Esto al encontrarse dominios de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de algunos galenos, además de contener información incompleta o errónea.

Según la información, se espera que el próximo jueves, 30 de noviembre, se anuncie una nueva fecha para las elecciones del Comité Nacional en el que participaban 4 candidatos a nivel nacional y los 27 consejos regionales. El proceso debe estar concluido para la primera semana de enero del 2024.

Por su parte, la institución se ha comprometido a tomar acciones legales contra los responsables mientras que el Jurado Electoral Nacional del Colegio Médico del Perú y la oficina del sistema electoral, colabora en la investigación que expuso las irregularidades.

En diálogo con Cecilia García en el programa 'En Defensa de la Verdad', el experto en gestión pública, Marco Almerí, señaló que lo ocurrido es un intento de "robar las elecciones" con el propósito de manejar una gran cantidad de dinero que recauda la institución cada año.

"El colegio médico tiene muchas propiedades [...] No es una casualidad, esto es algo pensado y que se ha denunciado en las anteriores elecciones pero no ha tenido la resonancia que ahora tienen", dijo para nuestro medio.

Asimismo, el galeno sugirió que dicho proceso electoral tiene que ser anulado y comenzar otro desde cero, debido a que "todo el proceso está viciado por una mafia".

"No se pueden suspender estas elecciones lo que se tiene que hacer es anular y empezar nuevamente el proceso, todo el proceso está viciado. Esto no es producto de la investigación, esto es producto de que un médico que no tiene ningún cargo ha investigado y se han tomado su tiempo para indagar y se dieron cuenta que eran casi mil (correos alterados)", agregó.