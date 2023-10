¿Cómo evitar una fuga de aceite en el motor de tu vehículo? El 'Profe Automotriz' explica todo

21/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el 'Profe Automotriz', Jesús Reaño, explicó cuáles son las principales razones que generan una fuga de aceite en el motor de los vehículos. Además, entregó importantes recomendaciones a los conductores para evitar este percance. ¿Cuáles son?

El calor en la tapa de balancín

Durante el programa La Hora del Volante con Tito Alvites, el especialista señaló que una de las principales causas de la fuga de aceite es el calentamiento de la tapa de balancín. Y es que, cuando ello sucede con el pasar del tiempo, el líquido empieza a filtrar hacia la parte de abajo.

Cuando esto ocurre, existe una gran probabilidad de que el carro empiece a presentar fallas. Por ello, sugiere a los conductores cambien el kit de distribución, los retenes de levas y cigüeñal, como también la tapa de balancín a la hora de cambiar el kit de distribución para "tener tranquilidad".

"Yo les aconsejo que, si por a o b, van a cambiar su faja de distribución, así el carro no esté botando aceite, lo más recomendable es que a la vez que cambian el kit de distribución, también cambien el retén de levas, el retén de cigüeñal y también la tapa de balancines, porque al hacer el cambio, esas partes cambias para hacer el kit de distribución", indicó.

Al sacar el filtro de aceite

Sin embargo, esta no es el único escenario donde se presenta una fuga de aceite. Según explicó Jesús Reaño, también ocurre cuando no se sella bien el nuevo retén debido a que no se sacó correctamente el anterior. Ante ello, recomienda prestar mayor atención.

"Hay que percatarse de sacar bien el retén y poner un filtro que sea de medida, porque hay filtros que deben tener su medida y ajustar bien", señaló.

La tapa de cárter

Asimismo, hay veces que la tapa del cárter sufre daños ante un fuerte impacto. Como consecuencia, se genera también una fuga de aceite, por lo que se sugiere cambiarlo cuando ello ocurra.

"Aquí, lo recomendable es cambiar porque si está doblado, por más que quiera arreglarlo, no se puede. Si fuera el caso, hay que cambiarlo", sugirió.

De esta manera, el popular 'Profe Automotriz' realizó estas tres recomendaciones para evitar tener una fuga de aceite en tu vehículo. Así, se espera que con estas importantes sugerencias los conductores puedan tratar estas situaciones a tiempo e impedir que grandes cantidades de dicho líquido se filtren y el auto presente fallas.