Contraloría: Ejecutivo solo ha invertido el 5.6% del presupuesto asignado para el fenómeno El Niño

La Contraloría General de la República (CGR) informó que el Ejecutivo solo ha invertido el 5.6% del presupuesto asignado para la prevención del fenómeno El Niño.

Durante la presentación de resultados del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, el contralor general de la República, Nelson Shack, mostró su molestia debido a la baja ejecución de los fondos otorgados del marco presupuestal.

Asimismo, el titular de la CGR indicó que su entidad "acompaña" durante los controles concurrentes, debido a que solo fiscalizan cuando las entidades ejecutan gastos.

"¿Y cuánto han gastado hasta ahora? 6%, esto es lo que han gastado. Dicen 'sí, pero la Contraloría no hace control concurrente' papá en control concurrentes yo te acompaño, yo no camino por ti, yo hago control concurrente a lo que ejecutas. Si no ejecutas ¿Qué cosa quieres que mire?", declaró.