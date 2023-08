Contraloría: Provías Nacional lidera lista de entidades del Gobierno Nacional con mayor índice de corrupción

La Contraloría General de la República (CGR) informó que Provías Nacional lidera el ranking de índice de corrupción e inconducta funcional en entidades nacionales.

Durante la presentación de resultados del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, el contralor general de la República, Nelson Shack, precisó que el segundo lugar lo tiene el Ministerio de Salud (Minsa) y el tercer puesto es de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, el titular de la CGR aseguró que la corrupción es un "concepto" que nunca se puede materializar perfectamente y apuntó que este tipo de intervenciones permiten mejorar la integridad de las instituciones.

En esa misma línea, Shack Yalta exhortó a las entidad nacionales a disminuir sus índices de corrupción e inconducta funcional, ya que diversas tienen proporciones "exageradamente" altas de contrataciones menores de 8 UIT (unidad impositiva tributaria), equivalente a S/39,600.

Además, el contralor general de la República señaló que aquellas contrataciones no tienen competencia ni transparencia y que son elegidas a "dedo".

"No tienen competencia, no tienen transparencia, no tienen pluralidad. Esa es la verdad, ¿Por qué nos vamos a engañar? Todos aquí sabemos de que las contrataciones de menos de ocho UIT son a dedo", finalizó.