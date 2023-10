Corte de agua en Lima: Sedapal asegura que "hay muy poca probabilidad" que suspensión del servicio se extienda

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aseguró que "hay muy poca probabilidad" que el corte de agua que afecta a 22 distritos en Lima se extienda.

En declaraciones a la prensa, el vocero de la entidad pública indicó que gran parte de la capital está con poca presión del recurso hídrico o sin ella y resaltó que la población ha tomados sus previsiones, lo que ha permitido alivinar el trabajo.

Asimismo, el funcionario informó que próximamente tendrán lista la programación de la distribución de los camiones cisternas para los próximos tres días en los 22 distritos afectados por el corte del servicio.

"Nuestra idea es optimizar los recursos. Tenemos 100 camiones cisternas (...) La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha tenido problemas en un punto de abastecimiento, no obstante, ya le enviamos los camiones cisternas. Por la tarde, posiblemente ya tendremos la programación de la distribución de los camiones cisternas para los próximos tres días", agregó.

En esa misma línea, el vocero de Sedapal pidió a la ciudadanía no usar despropocionalmente el agua cuando retorne la presión a sus viviendas, debido a que permitirá que la red de tuberías se presurice más rápido.

"Necesitamos el apoyo de la población porque cuando vaya llegando el agua, no hagan un uso desproporcional, no elimine el agua que tiene almacenada porque ya tiene en su caño. Eso va a hacer que la red se presurice más rápido porque no va a tener desviaciones ni captaciones independientes, eso va a ser importante", mencionó.