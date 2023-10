Corte masivo de agua: Conoce el precios de los contenedores ante incremento de demanda

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el anunciado corte masivo de agua por parte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), la demanda de los contenedores del recurso hídrico ha incrementado considerablemente y con ello las interrogantes respecto a sus precios.

En un recorrido realizado por la Agencia Andina por la avenida Nicolás Ayllón, zona conocida por la comercialización de este tipo de envases, se pudo constatar que las compañías ofertan recipiente de hasta 220 litros.

Conoce los precios de los recipientes

El incremento de la demanda de estos recipientes no se ha visto reflejado en sus precios, los cuales dependen de la capacidad del contenedor y si incluye tapa o no. Los emprendedores dedicados a este negocio indicaron que han decidido mantener los precios debido a que no buscan "lucrar con la necesidad de las personas".

De acuerdo a los comerciantes de la zona, el envase de 220 litros permite contar con agua hasta por 4 días para una familia de cuatro integrantes. El valor de estos productos está fijado por un "precio mayorista", incluso si se compra al por menor.

Sin tapa:

220 litros: S/100

170 litros: S/83

Con tapa:

220 litros: S/115

120 litros: S/83

80 litros: S/53

50 litros: S/40 - S/50

Corte masivo de agua

El último domingo, Sedapal informó que 22 distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable desde las 8:00 horas del 6 de octubre.

Según la información difundida, las zonas que no contarán con agua potable son Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres (sector 204), Cieneguilla, Santa Anita (sectores 171, 172 y 177), Independencia, San Juan de Lurigancho (sector 400), San Borja, Surco, Lurín, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

Se pondrá a disposición 100 camiones cisterna para dar abasto a hospitales, establecimientos de salud, centros penitenciarios y al Cuerpo de Bomberos. En esa línea, representantes de Sedapal señalaron que las horas de restricción no serán consideradas en la medición del consumo de agua.

Consulta si tu casa será afectada

Ante el anuncio del corte, Sedapal habilitó una plataforma web y un aplicativo para verificar si tu vivienda será afectada por la restricción y por cuánto tiempo se mantendrán sin el recurso hídrico.

Para consultar si tu vivienda resultará afectada, las personas deben de ingresar en este LINK. Una vez en la plataforma, deberá de aparecer un pequeño cuadro denominado "Consulta de corte programado". En este, se tiene que ingresar el número de suministro de agua. La herramienta implementada sombreará la zona donde esta inscrito su vivienda de acuerdo al periodo de corte.

De esta manera, se dio a conocer los precios de los contenedores de agua ante incremento de demanda.