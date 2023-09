Cuerpos de "seres no humanos" expuestos en Congreso de México fueron hallados en Perú

La Cámara de Diputados de México presentó supuestos "seres no humanos" hallados en Perú durante audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como OVNIS.

Dicho evento fue liderado por el periodista y ufólogo mexicano, Jaime Maussan, quien lleva varias décadas investigando el fenómeno extraterrestre.

"De acuerdo a los científicos que van a declarar aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior", dijo Maussan.