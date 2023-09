Cuna Más: Familia peruana emprende en la producción de quesos nutritivos en región Puno

A dos horas de la ciudad de Juliaca se encuentra el distrito de Tirapata, de la provincia puneña de Azángaro, donde viven Rut y Richard, una de las 90 familias del Comité de Gestión Wawa Cuna Virgen de Fátima. Estos padres refuerzan las prácticas de cuidado y crianza saludable para su hija Dafne Luana, de 12 meses de edad.

"Una familia que no tiene acompañamiento de Cuna Más no tendría ese mismo desarrollo en su niño porque cuando somos padres primerizos, más que todo, no sabemos cómo empezar a criar a nuestros hijos", explica Rut Luque.