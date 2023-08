Defensor del Pueblo: el aborto terapéutico para 'Mila' debió haberse aprobado en Loreto

En entrevista a Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, consideró que la junta médica del Hospital Regional de Loreto debió haber aprobado el aborto terapéutico para 'Mila', la niña violada por su padrastro en dicha región, y no esperar a que el caso trascienda a Lima.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la autoridad indicó que la referida comisión debió tener en cuenta el estado emocional de la menor de 11 años y no solo la parte "física y biológica" para tomar una decisión.

"No solamente es una etapa de evaluación de acuerdo a los protocolos de la parte física y biológica, sino también de todo lo que ha significado en el estado emocional. Eso debió haberse hecho en Loreto y probablemente, como en muchos otros casos, no se ha revictimizado y se ha solucionado oportunamente, porque no es una noticia bonita", dijo a nuestro medio.