Despliegue policial para control de identidad: así amanece SJL y SMP en el tercer día de estado de emergencia

En el tercer día de la declaratoria de emergencia, los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) amanecieron con sus calles llenas de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes realizaron control de identidad en puntos neurálgicos de ambos distritos.

En el caso del distrito más poblado del Perú, se percibió que la PNP instaló un escuadrón en cada estación de la Línea 1 del Metro de Lima a fin de realizar operativos, devenidos de la disposición del Gobierno de Dina Boluarte.

Justamente, la población compartió su respaldo a la declaratoria de emergencia, aunque no la calificó como una "solución" sino más bien como un "adelanto" de la misma.

"No, no es una solución, pero es un adelanto. Pero está muy bien, porque se ven policías, recién, porque ayer todavía no estaban. Poco a poco. Qué medidas más tomarán, no se sabe. Ojalá siga así", indicó una ciudadana.