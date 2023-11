'El submundo Amazónico': Informe revela cómo el crimen organizado se está apoderando de la Amazonía

En entrevista con Exitosa, el periodista independiente e investigador holandés, Bram Ebus, reveló detalles sobre el informe 'El submundo Amazónico', el cual revela cómo el crimen organizado se está apoderando de la Amazonía.

Durante diálogo con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, Ebus precisó que se realizó una investigación a 348 municipios y encontraron la "presencia de grupos armados y criminales en un 70%".

"Cuando viajamos para la Amazonía muchas veces no encontramos Estado, pero si encontramos algún actor que gobierna, pero esta gobernanza que encontramos es gobernanza criminal", dijo el periodista a Exitosa.

De tal modo, el investigador se refirió al informe denominado 'El submundo Amazónico', el cual es un emprendimiento que se realiza hace 15 meses. En esta investigación, participan casi 40 periodistas y profesionales de distintos medios.

Según señala Ebus, el objetivo de dicha indagación es conocer los motivos por el cual la Amazonía se ha convertido en un lugar tan "hostil". "Sabemos que cada vez hay más asesinatos, se están llenando las cárceles".

Cabe mencionar que, en América Latina los lideres indígenas son los que más sufren de un peligro constante, ya que tienen uno de los trabajos "más peligrosos", debido a que se enfrentan a narcotraficantes, mineros ilegales, pero también con empresarios que quieren realizar actividades irregulares.

"Los principales problemas que tenemos en este momento es que los no están gobernando (...) Pero no únicamente hay una gobernanza local de estos grupos, porque ya no conocen fronteras, tenemos la guerrilla colombiana en Perú, tenemos también bandas urbanas de Brasil entrando por las fronteras", explicó el investigador holandés.