Embajador de Perú en Israel dice "no tener competencia" para ayudar a peregrinos arequipeños varados en Jordania

En entrevista con Exitosa, el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, dijo no tener competencia para ayudar al grupo de peregrinos arequipeños varados en Jordania.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el representante del Estado peruano precisó que este colectivo tomó la decisión de salir de Jerusalén a este país árabe, cuya representación diplomática nacional más cercana se ubica en Egipto.

"Al no estar en Israel, nosotros no tenemos competencia en Jordania. (...) Ellos nos anunciaron que iban a tomar esa oportunidad (viajar a Jordania) porque ahí hay vuelos comerciales, eso no está ocurriendo aquí en Israel", declaró para nuestro medio.

Cacho Sousa señaló que no se había contemplado brindar una repatriación desde Jordania debido a que en este país no se cuenta con una embajada.

En otro momento, el embajador señaló que aproximadamente 100 peruanos se encuentran empadronados en Israel y listos para ser repatriadas al Perú. Según indicó, Cancillería estaría asumiendo los gastos de hospedaje y se está evaluando un vuelo de evacuación.

"Se viene coordinando, pero en Jordania no corren ningún riesgo. Ahí no pasa nada, ahí existen los vuelos comerciales, no existe el riesgo de nada. (...) Esa zona es muy segura, no hay ningún tipo de conflicto", acotó.