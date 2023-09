"En Perú no funcionaría un 'plan Bukele' porque no hay un Bukele", indica exministro del Interior

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, consideró que en el Perú no funcionaría un 'plan Bukele' para hacerle frente a la delincuencia, ya que nuestro país no está liderado por un presidente como el de El Salvador.

Según señaló Senmache, se deben tomar acciones drásticas en seguridad ciudadana, sin embargo agregó que en el país no existe un plan, una estrategia y un liderazgo para hacerle frente a la delincuencia.

Durante diálogo con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter), indicó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estarían recibiendo funciones que pueden perjudicarlos.

"Acá se está malentendiendo dándole funciones a las Fuerzas Armadas que desgraciadamente no están preparados para eso, a ellos les entrenan para enfrentar una guerra con armas de guerra, entonces los están exponiendo a que pueda haber un hecho y terminen ellos siendo procesados", dijo a nuestro medio.

De acuerdo a ello, señala que quienes están llamados a ser proteger el orden público es la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, señala la inseguridad ciudadana es parte del orden público pero no es su totalidad.

Cabe mencionar que, Dimitri Senmache se refirió a lo dicho por el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga quién anunció que impulsará la ley contra el terrorismo urbano ante el aumento de la delincuencia.

Además, el exministro del Interior manifestó su punto de vista sobre el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), el cual durará de 60 días.

"Yo no entiendo por qué no se declaró estado de emergencia en todo Lima, sino en ciertos distritos. Porque estalló la granada en ese distrito ¿es el más violento? no necesariamente (...) Entiendo que todos los alcaldes han solicitado que se amplíe el estado de emergencia en todo Lima Metropolitana y el Callao, sí se puede", dijo a Exitosa.