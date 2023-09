Estado de emergencia en SJL, SMP y Sullana: PNP explica cómo intervendrá en domicilios que realicen reuniones familiares

El general de la Policía Nacional del Perú, Luis Flores, jefe de la Dirincri, explicó cómo intervendrán en los domicilios donde se realicen reuniones familiares desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana en Piura.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar el efectivo de la PNP se refirió a esta medida que busca reducir el índice de criminalidad en los mencionados sectores del país e indicó que se hará respetar las disposiciones establecidas.

Por esta razón, detalló que en caso de identificar que un domicilio albergue una reunión social dentro del horario no permitido, los efectivos policiales procederán a intervenir la residencia. Sin embargo, aseguró que este proceso se llevará a cabo con "tino".

"No es tampoco que la Policía va y dice 'no hay reunión'. Se tiene que tomar con mucho criterio todo lo que se está haciendo. Tenemos que hacer cumplir la norma como debe ser y actuar con mucho tino. No podemos ir a rajatabla, tenemos que ir a tratar como debe de ser. Hay una norma que se debe respetar", explicó en nuestro medio.