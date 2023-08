"Estamos como mendigos": Presidenta de ollas comunes de Lima pide a Dina Boluarte revisar agenda alimentaria

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la red de ollas comunes de Lima, Fortunata Palomino, pidió a la presidenta Dina Boluarte revisar agenda alimentaria a favor de su organización, alegando que se encuentran "como mendigos".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, titular de la iniciativa popular en la capital detalló que dicho plan contempla quince acciones para reformar dicha situación, lo que, según precisó, se solicitó con antelación a la jefa de Estado, sin recibir respuesta aún.

"Pedimos a Dina Boluarte que atienda nuestro pedido, el cual enviamos hace tiempo y no se nos ha respondido. (...) Estamos como mendigos", declaró en nuestro medio.

La representante indicó que el precio de productos como la cebolla, el tomate, el limón, la zanahoria y el zapallo ha complicado la preparación de muchos platos.

"Muchas veces ya no hacemos sopa. El limón esta 18.20 soles, la cebolla 13 y no cocinamos con solo un kilo, debido a que por día usamos dos o tres", informó.

Asimismo, indicó que la situación es caótica por el alto costo de los alimentos, y que se encuentran sirviendo la misma cantidad e incluso porciones de menor tamaño.

Por otro lado, mencionó que múltiples agricultores les dicen que sus hijos no desean dedicarse a las mismas labores que ellos porque el Estado no los apoya, dejándolos olvidados.

En otro momento, no pudo esconder su preocupación respecto a la posible crisis alimentaria que podría sufrir el país ante la llegada del Fenómeno El Niño, que producirá sequías y heladas al sur del país, y lluvias torrenciales al norte.

Además, mencionó que a la red de ollas comunes se le había informado que la Presidencia de la República aprobó hasta 98 millones de soles para el apoyo a dichas organizaciones para el primer trimestre del año, pero se desatendieron posteriormente.

Indicó que si bien Lima Metropolitana es atendida por la municipalidad, las regiones no han contado con un presupuesto adecuado para apoyar a sus ollas comunes, siendo los 48 millones de soles poca inversión para la cantidad de departamentos afectados por la pobreza.

"Estamos tratando de mitigar la pobreza, no queremos que nuestros niños recaigan en desnutrición o anemia. Desde el Estado no ha habido un seguimiento y nos hemos dado cuenta, porque no nos envían productos de calidad", comentó.