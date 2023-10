¿Este 31 de octubre y 1 de noviembre es feriado largo a nivel nacional? El Peruano aclara la duda

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El diario oficial del Gobierno, El Peruano, aclaró si el martes 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, y el miércoles 1 de noviembre, Día de todos los Santos, son feriados a nivel nacional.

¿Hay Feriado Largo?

Estamos a pocas horas de que inicie el Día de la Canción criolla en el Perú, y todos los ciudadanos se enfocan en la posibilidad de disfrutar de un descanso durante la última semana del octubre. Asimismo, las interrogantes sobre si existe un feriado largo desde el 31 de este mes ha despertado interés en general.

Ante dichas especulaciones, Diario El Peruano ha publicado el Decreto Supremo 151-2022-PCM y el Decreto Legislativo N.° 713, donde se precisa que el 31 de octubre no es feriado, ni día no laborable.

Es decir que los trabajadores solo tendrán un día libre remunerado y es el miércoles 1 de noviembre, fecha donde se rinde homenaje a todas las personas que partieron de este mundo.

Asimismo, es preciso tener en cuanta que solo quedan 8 días festivos en lo que resta del año, los cuales son: Día de Todos los Santos (1 de noviembre), Día no laborable (7 de diciembre), Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Batalla de Ayacucho (9 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), Día no laborable (26 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero), Día no laborable (2 de enero).

Día de todos los santos

El origen de este día festivo está relacionado con el año en el que el Papa Gregorio III estaba al frente de la Iglesia Católica. Fue el mencionado sumo pontífice el que dio la iniciativa al consagrar una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todas las personas "santas".

En nuestro país, debido a la tradición de la iglesia cristiana católica, se adoptó la festividad al igual que todos los países de la región, influenciados por las tradiciones traidas de Europa.

El día elegido fue el 1 de noviembre, debido a que coincidia con al celebración pagana del "Samhain" o Año Nuevo Celta, actualmente conocido como "Halloween" o "Noche de Brujas", el cual se festeja el 31 de octubre. La finalidad de la Ifglesia era ir eliminando a las "fiestas anticristo" del calendario romano.

De esta manera, ya conoces que el martes 31 de octubre no es ni feriado ni día no laborable, en cambio el 1 de noviembre sí es un día de descanso a nivel nacional.