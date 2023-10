"Esto era ser feliz": Ricardo Morán revela la conmovedora reacción que tuvo tras fallo a favor de sus hijos

Está feliz. El reconocido productor Ricardo Morán se pronunció tras el fallo que reconoció la nacionalidad peruana para sus hijos y reveló como ha tomado esta noticia en casa. Según indicó, descubrió una "nueva" felicidad desde la anhelada decisión.

Las palabras del también director de teatro tuvieron lugar en entrevista para Perú 21, donde se animó a detallar cuál fue su reacción tras saber que, finalmente, Emiliano y Catalina, serán reconocidos como peruanos.

Según indicó estuvo en shock en primera instancia y, mientras procesaba el logro que había alcanzado con sus hijos, dio cuenta de que esta experimentando una felicidad "más intensa".

"Las primeras ocho horas estaba en shock. El sábado me he levantado y me he reconocido feliz. He dicho 'wow, esto era lo que era ser feliz'. No había sido tan feliz desde que mis hijos nacieron. Todo se veía bonito, la gente se veía más alegre. Estoy en un momento muy feliz, pensé que no iba a llegar hasta dentro de 18 años", reveló.