Exesposa de Antauro Humala retoma denuncias tras ser desalojada de vivienda: "Me agarraron a golpes para botarme"

En entrevista con Exitosa, la exesposa de Antauro Humala, Isabel Paiva, retomó las denuncias en contra del abuelo y las tías de sus hijos. Según manifestó, no comprende porqué la "agarraron a golpes" para desalojarla de la vivienda que legalmente le pertenece a los descendientes del líder etnocacerista.

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad' conducido por Cecilia García, la expareja de Humala Tasso aseguró que cuando regresó al domicilio con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cerradura había sido cambiada, a lo que calificó de una "emboscada organizada".

"Yo no entiendo hasta ahora por qué me agarraron a golpes para botarme, y cuando yo regreso con la Policía, ya habían cambiado la chapa. O sea, esta ha sido una emboscada organizada. Yo siento mucha pena por el abuelo de mis hijos después de toda la dedicación que yo he dado", declaró.