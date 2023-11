Exgeneral de Carabineros de Chile pide a peruanos denunciar casos de extorsión: "No los puede paralizar el miedo"

En entrevista con Exitosa, el exgeneral de los carabineros de Chile, Enrique Bassaletti, realizó una petición a los peruanos para que estos denuncien los casos de extorsión. "No les puede paralizar el miedo", dijo.

Según precisó, las autoridades deben ejecutar un diagnóstico para evaluar la situación de los reclusos dentro de los diversos establecimientos penitenciarios en el Perú.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Bassaletti manifestó que se debe emplear la inteligencia policial, con la finalidad de descubrir como operan las organizaciones criminales desde las cárceles.

Además, el exgeneral se refirió a los casos en que los propios ciudadanos temen denunciar los actos de extorsión a los que son sometidos por las bandas delincuenciales. "Lo que no los puede paralizar es el miedo", aseuró.

De acuerdo a Bassaletti, la inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) debe ser lo primordial, ya que al tener un buen manejo de ella, se conocerán los delitos que realizan los delincuentes.

Por ello, cuestionó que si no se realiza un debido manejo de la misma y sumado el hecho que los peruanos no denuncian los delitos que los agravian, el país estaría atravesando una situación "grave".

"Si no hay inteligencia, si no conocemos cómo operan, dónde operan, si no tenemos las colaboración de la misma ciudadanía que se atreva a denunciar estas bandas criminales, estamos en un grave problema", afirmó.