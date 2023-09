Expresidente de Sedapal sobre ministra de Vivienda: Ha aprendido la mala práctica de Dina Boluarte

En entrevista con Exitosa, el expresidente de Sedapal, Rudecindo Vega, criticó a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, quien dijo que su sector no puede "asumir el compromiso" de que se vayan a cumplir los plazos anunciados para el corte masivo de agua.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, Vega comparó el actuar de la titular del MVCS con las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre "no tener comando" sobre las Fuerzas Armas, pese a ser la jefa suprema.

"Es una mala práctica aprendida de la presidenta, es casi como decir 'tengo mando, pero no comando'. Ella (Hania Pérez de Cuellar) manda en el sector, la titular del sector es ella. Ella es la responsable no solamente del ministerio, sino de todas las instituciones adscritas al sector", señaló el expresidente de Sedapal.

En esa línea, indicó que la ministra debió de respaldar a los funcionarios de Sedapal a fin de evitar que se genere mayor zozobra entre la población y "la mala comunicación continúe".

"Sedapal es una empresa estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, este tiene la capacidad de proponer a cuatro de los cinco directores que hay en Sedapal. Entonces, ¿Quién dirige la empresa? De una u otra manera, es el Ministerio de Vivienda. Así que ahí no puede decir 'yo no tengo responsabilidad', 'yo no sé lo que va a ocurrir'", agregó.