Expulsión de extranjeros ilegales: Policía destruye puentes artesanales en Tumbes pero no realiza acciones de control migratorio en Tacna

11/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fecha límite para que los extranjeros regularicen su situación migratoria culminó ayer, viernes 10 de noviembre, por lo que, la Policía Nacional del Perú (PNP) debería estar realizando distintos operativos, en estos momentos, en beneficio del control migratorio del Perú. No obstante, tales diligencias no se ejecutarían de igual manera en el sur y norte del país.

En Tumbes

Según nuestro corresponsal en Tumbes, la PNP está realizando operativos en el distrito de Aguas Verdes y el puente Europa para detectar a aquellos foráneos sin el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en vigencia o en trámite. Asimismo, dio cuenta que puentes artesanales en la línea de frontera han sido identificados y destruidos para evitar el pase de quienes pretendan ingresar de manera irregular a nuestro país.

"Por acá (Tumbes) quieren utilizar puentes artesanales y lo destruimos (...) Tenemos también dos camionetas que visualizan si alguno de ellos quiere ingresar. Estamos previniendo este posible pase ilegal a nuestro país", dijo Javier González Novoa, jefe del frente policial Tumbes, confirmando la información.

En Tacna

En Tacna, la situación es completamente diferente. Y es que los propios efectivos de la PNP de esta región contaron que no tienen órdenes para realizar diligencias u operativos en la zona, según contó nuestro periodista de la 'Ciudad Heroica'.

También pudo percibirse que en las últimas 48 horas no hubo gran cantidad de ciudadanos extranjeros en el centro de Migraciones de Tacna en busca de regularizar su situación migratoria. No obstante, sí hubo un mayor control en la línea de la Concordia para que los inmigrantes desalojados de Chile no ingresen al Perú.

Sobre el Gobierno

En diálogo con Exitosa, el abogado experto en temas de migración, James Rodríguez, lamentó que el Gobierno, a través de Migraciones y Ministerio del Interior, no haya anunciado de forma clara y contundente cómo se realizará el proceso de expulsión de extranjeros ilegales tras vencerse el plazo ayer para que estos regularicen su situación.

"El Gobierno no ha anunciado de forma clara y contundente cómo sería esta evaluación y cómo se llevaría este proceso de las personas que no han cumplido con las disposiciones", expresó.

De esta manera, la postura de la PNP en Tacna y Tumbes es muy diferente en el marco de control migratorio tras el fin del plazo para que los extranjeros regularicen su estado migratorio.