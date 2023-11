Extorsiones en Arequipa: Delincuentes lanzan bomba molotov a colegio y cae en salón de niños de 5 años

El colegio Alfred Binet se convirtió en el escenario de un acto violento luego de que delincuentes lanzaran una bomba molotov a uno de los salones de la clase de la institución educativa de Arequipa.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 24 de noviembre en la Asociación U.P.I.S. Mercado Mayorista de la 'Ciudad Blanca', dentro del centro educativo que brinda clases a nivel inicial, primaria y secundaria.

El blanco del ataque fue un aula donde se imparten clases a niños de 5 años, afortunadamente, en el momento del incidente, los pequeños aún no se encontraban en el aula.

El hecho fue descubierto por promotores que llegaron posteriormente al lugar, quienes, al percatarse de la situación, se apresuraron a contactar a los padres de los niños de 5 años. Sin embargo, la falta de comunicación con los padres de otros estudiantes ha generado malestar y preocupación en la comunidad educativa.

Esta no es la primera vez que la Institución Educativa Alfred Binet enfrenta problemas de seguridad. La ausencia de medidas de vigilancia, como cámaras de seguridad, ha sido un tema recurrente. Además, se mencionó un robo ocurrido el año pasado, lo que intensifica la inquietud de los padres sobre la seguridad de sus hijos en el colegio.

Ante esta situación, los padres exigen una pronta respuesta por parte de la dirección del colegio. La falta de información previa sobre los incidentes y la ausencia de medidas de seguridad han llevado a la suspensión de las actividades escolares.

La comunidad educativa espera respuestas y acciones concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes en la Institución Educativa Alfred Binet.

"Nos preocupa porque el año pasado hubo un robo. No nos han avisado. La directora debería de pronunciarse porque no tenemos seguridad en el colegio. (...) Nosotros nos enteramos por una imagen del noticiero. Dirección debió de decir 'no van a venir los niños'", expresó una de las madres de familia.