Fabrizio Roca: Fiscalía dispone diligencias urgentes para identificar a los agresores del futbolista del Sport Boys

La Fiscalía de la Nación anunció que se dispuso realizar diligencias urgentes para identificar a los agresores del futbolista de Sport Boys, Fabrizio Roca, tras el partido ante Sporting Cristal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público (MP) precisó que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa fue la encargada de dictar la medida.

Asimismo, la Fiscalía requirió que los agraviados pasen reconocimiento médico legal. También, solicitó se recaben las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

El joven futbolista de la 'Misilera' se encontraba cerca a su domicilio en el distrito de San Miguel. Según la versión de sus colegas, un grupo de delincuentes que vestían con la camiseta del cuadro celeste agredieron fuertemente a Roca.

Horas después del incidente, el afectado comunicó con la prensa su percepción del ataque sufrido, indicando que se siente muy apenado porque él no fue el único afectado, sino que miembros de su familia también fueron agredidos.

"Me siento mal porque mi hermana está también lastimada. Sucedió a una cuadra de mi casa. Hinchas de Cristal comenzaron a bajar de unos carros, y yo comencé a correr, pero me cayó una piedra. Me han puesto puntos y hay que esperar a ver qué dice el médico", declaró.